Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40 гривен (без изменений против 1 февраля), а купить за 40,50 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем за 43,75 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,97 гривны (-10 копеек), а продают – за 40,29 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продают – (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,53 гривны (+23 копейки), а продажа – 43,86 гривны (+25 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (-20 копеек), а продажа – 40,25 гривны (-16 копеек).

(-20 копеек), а продажа – (-16 копеек). Евро покупают по 43,50 гривны (+10 копеек), а продают за 43,80 гривны (+19 копейки).

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Курс на этой неделе постараются активизировать

Об этом рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько. Активизировать будут участники наличного рынка восходящий курсовой тренд, ориентируясь на сезонность.

Правда, учитывая наблюдаемую в течение января сбалансированность рынка, скорее всего существенного подорожания доллара на этой неделе не произойдет. На мой взгляд, наличный курс в этот период будет находиться в диапазоне 40,3 – 40,9 гривны за доллар,

– добавляет собеседница.