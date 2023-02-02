Какое количество валюты украинцы купили в начале 2023 года

По данным от НБУ, в январе 2023 года население Украины продало банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,9 миллиона долларов. А купило – 1 791,9 миллиона долларов.

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Интересно, что чистая покупка валюты составила 564 миллиона долларов.

Соответственно, по сравнению с декабрем, когда население купило 463,7 миллиона долларов, то в январе эта сумма превысила более 100 миллионов долларов.

Объем максимальный за последние годы

Такой объем покупки доллара стал максимальным в последние годы. Сходные цифры были зафиксированы только в апреле 2021 года. Тогда украинцы купили валюты почти на 546 миллионов долларов.

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По расчетам, более половины спроса в январе, а это 370,5 миллиона долларов, пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному.

Напоминаем, официальный курс доллара по состоянию на утро 2 февраля составляет 36,5 грн. А на наличном рынке – около 40,5 гривны за доллар.

Кроме того, за весь 2022 год украинское население продало валюты на 14 461,4 миллионов долларов, а купило на 15 341,5 миллионов долларов.