Яку кількість валюти українці купили на початку 2023 року

За даними від НБУ, у січні 2023 року населення України продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 мільйона доларів. А купило – 1 791,9 мільйона доларів.

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Цікаво, що чиста купівля валюти склала 564 мільйонів доларів.

Відповідно, порівняно з груднем, коли населення купило 463,7 мільйона доларів, то у січні цю суму перевищили на понад 100 мільйонів доларів.

Обсяг максимальний за останні роки

Такий обсяг купівлі долара став максимальним за останні роки. Схожі цифри були зафіксовані лише у квітні 2021 року. Тоді українці купили валюти на майже 546 мільйонів доларів.

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За розрахунками, більш ніж половина попиту у січні, а це 370,5 мільйона доларів, припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного.

Нагадуємо, офіційний курс долара станом на ранок 2 лютого становить 36,5 гривні. А на готівковому ринку – близько 40,5 гривні за долар.

Крім того, за весь 2022 рік українське населення продало валюти на 14 461,4 мільйона доларів, а купило на 15 341,5 мільйона доларів.