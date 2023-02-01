Підвищення облікової ставки зміцнить курс долара, проте на курс валюти в Україні це вплине. У нинішніх обставинах між відсотковими ставками ФРС Сполучених штатів та готівковим курсом гривні до долару немає зв'язку, каже банкірка Анна Золотько.

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В умовах валютних обмежень та фіксованого офіційного курсу, готівковий валютний ринок в Україні здебільшого ізольований, а єдиними чинниками, що можуть на нього вплинути, залишаються попит та пропозиція готівкової валюти. Світове подорожчання американської валюти через більш жорстку монетарну політику ФРС не може наразі бути серйозним фактором впливу,

– каже Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Чи може змінитися офіційний курс

Наразі передумов та перегляду або скасування фіксованого курсу в Україні немає. Тобто у будь-якому випадку найближчим часом курс Нацбанку залишатиметься на рівні 36,5 гривні за долар.

Обсяг витрат резервів Національного банку, що витрачається на підтримку курсу, залежить насамперед від розміру дефіциту торговельного балансу. Знову ж таки, наразі на останній показник найбільше впливає фактор війни та зумовлені нею економічні втрати та зруйнована логістика.

Чи буде долар дорожчим за євро

Та й у будь-якому разі я б не стала перебільшувати вплив ймовірного підвищення ставки ФРС США на поведінку ринків, зокрема пари євро/долар. По-перше, підвищення ставок на 0,25% першого лютого є очікуваним. На ринках майже немає сумнівів, що таке рішення буде ухвалено 1 лютого. А отже це зростання вже було закладено у ринкових реакціях,

– пояснює Анна Золотько.

Вона додає, що 2 лютого очікується черговий раунд підвищення ставок Європейським Центробанком, й він ймовірно буде більш динамічним, ніж в США. Також за прогнозом у четвер збільшить ставку Великобританія.

За словами експертки, якщо усі прогнози справдяться, значних змін на ринках чекати не варто.

Нагадаємо, ФРС почала підвищення облікової ставки з березня. З того часу ключова відсоткова ставка зросла з 0,25% до 4,5% річних.