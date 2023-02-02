Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (без змін проти 1 лютого), а купити за 40,50 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 43 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,75 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,97 гривні (-10 копійок), а продають – за 40,29 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продають – (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,53 гривні (+23 копійки), а продаж – 43,86 гривні (+25 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (-20 копійок), а продаж – 40,25 гривні (-16 копійок).

(-20 копійок), а продаж – (-16 копійок). Євро купують по 43,50 гривні (+10 копійок), а продають за 43,80 гривні (+19 копійки).

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Курс цього тижня намагатимуться активізувати

Про це розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько. Активізувати намагатимуться учасники готівкового ринку висхідний курсовий тренд, орієнтуючись на сезонність.

Щоправда, зважаючи на збалансованість ринку, що спостерігається впродовж січня, скоріш за все суттєвого здорожчання долара цього тижня не відбудеться. На мою думку, готівковий курс у цей період знаходитиметься в діапазоні 40,3 – 40,9 гривні за долар,

– додає співрозмовниця.