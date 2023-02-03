Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 лютого готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні (-10 копійок проти 2 лютого), а продати за 40,40 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 43,12 гривні (-7 копійок), а продають в середньому за 43,80 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,95 гривні (+4 копійки), а продають – за 40,22 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,27 гривні (-12 копійок), а продаж – 43,69 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40 гривень (-10 копійок), а продаж – 40,15 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 43,40 гривні (-10 копійок), а продають за 43,65 гривні (-15 копійок).

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Що буде з валютою до кінця зими

У коментарі 24 Каналу економічний експерт Данило Монін розповідає, що в лютому залишатиметься досить стабільна курсова ситуація.

При цьому курс євро може трохи зрости у зв'язку з його зміцненням за парою долар/євро, коли євро зміцнився з 1,07 до 1,09 за долар. Очікується, що до кінця зими євро вийде до позначки 1,10 – 1,11 за долар, що відповідно дещо збільшить вартість євро в обмінних пунктах,

– додає експерт.

До слова, НБУ пообіцяв тримати офіційний курс на поточному рівні у 36,57 гривні за долар.