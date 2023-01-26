На чорний день

Як розповів 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, фінансова подушка на місяць повинна зберігатися частинами. Такі грошові накопичення насамперед допомогають людині чи сім'ї у складних ситуаціях.

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Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Подушка на місяць повинна бути у готівці та валюті. Решта на банківських рахунках.

​Точної суми такої подушки немає, адже кожна людина чи сім'я має різні потреби, а отже все дуже індивідуально.

Проте, якщо взяти до уваги, розрахунки багатьох фінансових експертів, із кожної зарплати людині потрібно відкладати орієнтовно 5—10%. До прикладу, якщо у вас зарплата щомісяця на рівні 15 тисяч гривень, тоді ваші накопичення мають складати від 750 гривень до 1 500 тисячі гривень. Але застерігаємо, у кожного ця сума буде залежати від рівня заробітку та потреб. Тим більше якщо у вас є можливість, ви можете відкладати більше коштів.

Старі чи нові методи заощадження

За словами приватного інвестора форми заощаджень, що колись були в Україні надійними, втратили свою актуальність. До старих методів належать:

Нерухомість неліквідна;

Нерухомість вже не такий надійний актив. Доказ цьому – повномасштабного вторгнення.



Ми щодня бачимо, як ракета чи дрон-камікадзе можуть влучити у будь-чиє помешкання, а у такому випадку вартість нерухомості різко падає, якщо не зводиться до нуля. Крім того, через вимушене переселення з регіонів, де йдуть активні бойові дії, чимало осіб втрачають доступ до цього активу,

– каже Матій.

Тобто нерухомість нині не "Святий Ґрааль" через свою неліквідність. А зараз ліквідність вкрай важлива через форс-мажорні турбулентні часи.

Заощадження у валюті;

Валюту потрібно завжди потроху купувати, а не тільки тоді, коли відчуваєте небезпеку.

Усі наші поточні витрати ми здійснюємо в національній валюті, й очевидно, що здорожчання курсу валют призведе до зростання цін на імпортну продукцію. А це і пальне, і побутова техніка. Тому якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися,

– наголошує Матій.

Готівка: іноземна та національна валюта;

Зауважте, що за словами експерта, зараз в Україні майже усі торгівельні точки пристосувалися до відключень світла. В багатьох бізнесів є власні генератори й відключення не мають суттєвих наслідків. Отже, готівку у будь-якому випадку зняти вдасться.

Але тримати заощадження у готівці – не надійно. До прикладу, її можуть вкрасти. Водночас інфляція може "з'їсти" гроші, які не "працюють". Тому будь-яку валюту потрібно тримати у фінансовій системі.

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Найкращими варіантами заощадження, за версією Василя Матія, можуть стати саме цінні папери.

Цінні папери – це ще й патріотично;

На Заході заможне населення найчастіше зберігає заощадження саме у цінних паперах. Якщо говорити про наші військові облігації, то це можна назвати й благодійністю для підтримки армії.

У такому випадку ми зберігаємо свої заощадження і розраховуємо повернути їх в момент закінчення обігу конкретного випуску облігацій,

– каже Василь Матій.

Іноземні цінні папери;

Такий вид заощадження закриває два пункти по диверсифікації: розширення варіантів для збереження заощаджень і по грошовій одиниці. Останніми роками для порогу входу достатньо навіть 100 доларів.

Крім того, це безпечно. Адже на ці збереження не впливають ані ситуація в країні, ані ситуація з національною валютою. Цими заощадженнями ми можемо скористатися будь-де,

– додає співрозмовник.

І запам'ятайте, лише ті особи, які усвідомлюють і контролюють свої грошові потоки, тобто співвідношення власних доходів і витрат, а також, ті, хто на базовому рівні розуміють, як оперувати своїми заощадженнями, щоби захистити їх від інфляції, можуть пережити нестабільний фінансовий час.