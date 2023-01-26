На чорний день
Як розповів 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, фінансова подушка на місяць повинна зберігатися частинами. Такі грошові накопичення насамперед допомогають людині чи сім'ї у складних ситуаціях.
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Подушка на місяць повинна бути у готівці та валюті. Решта на банківських рахунках.
Точної суми такої подушки немає, адже кожна людина чи сім'я має різні потреби, а отже все дуже індивідуально.
Старі чи нові методи заощадження
За словами приватного інвестора форми заощаджень, що колись були в Україні надійними, втратили свою актуальність. До старих методів належать:
- Нерухомість неліквідна;
Нерухомість вже не такий надійний актив. Доказ цьому – повномасштабного вторгнення.
Ми щодня бачимо, як ракета чи дрон-камікадзе можуть влучити у будь-чиє помешкання, а у такому випадку вартість нерухомості різко падає, якщо не зводиться до нуля. Крім того, через вимушене переселення з регіонів, де йдуть активні бойові дії, чимало осіб втрачають доступ до цього активу,
– каже Матій.
Тобто нерухомість нині не "Святий Ґрааль" через свою неліквідність. А зараз ліквідність вкрай важлива через форс-мажорні турбулентні часи.
- Заощадження у валюті;
Валюту потрібно завжди потроху купувати, а не тільки тоді, коли відчуваєте небезпеку.
Усі наші поточні витрати ми здійснюємо в національній валюті, й очевидно, що здорожчання курсу валют призведе до зростання цін на імпортну продукцію. А це і пальне, і побутова техніка. Тому якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися,
– наголошує Матій.
- Готівка: іноземна та національна валюта;
Зауважте, що за словами експерта, зараз в Україні майже усі торгівельні точки пристосувалися до відключень світла. В багатьох бізнесів є власні генератори й відключення не мають суттєвих наслідків. Отже, готівку у будь-якому випадку зняти вдасться.
Але тримати заощадження у готівці – не надійно. До прикладу, її можуть вкрасти. Водночас інфляція може "з'їсти" гроші, які не "працюють". Тому будь-яку валюту потрібно тримати у фінансовій системі.
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Найкращими варіантами заощадження, за версією Василя Матія, можуть стати саме цінні папери.
- Цінні папери – це ще й патріотично;
На Заході заможне населення найчастіше зберігає заощадження саме у цінних паперах. Якщо говорити про наші військові облігації, то це можна назвати й благодійністю для підтримки армії.
У такому випадку ми зберігаємо свої заощадження і розраховуємо повернути їх в момент закінчення обігу конкретного випуску облігацій,
– каже Василь Матій.
- Іноземні цінні папери;
Такий вид заощадження закриває два пункти по диверсифікації: розширення варіантів для збереження заощаджень і по грошовій одиниці. Останніми роками для порогу входу достатньо навіть 100 доларів.
Крім того, це безпечно. Адже на ці збереження не впливають ані ситуація в країні, ані ситуація з національною валютою. Цими заощадженнями ми можемо скористатися будь-де,
– додає співрозмовник.
І запам'ятайте, лише ті особи, які усвідомлюють і контролюють свої грошові потоки, тобто співвідношення власних доходів і витрат, а також, ті, хто на базовому рівні розуміють, як оперувати своїми заощадженнями, щоби захистити їх від інфляції, можуть пережити нестабільний фінансовий час.