На черный день
Как рассказал 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, финансовая подушка на месяц должна храниться по частям. Такие денежные накопления в первую очередь помогают человеку или семье в сложных ситуациях.
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Подушка на месяц должна быть в наличных и валюте. Остальные на банковских счетах.
Точной суммы такой подушки нет, ведь каждый человек или семья имеет разные потребности, а значит все очень индивидуально.
Старые или новые методы сбережения
По словам частного инвестора, формы сбережений, которые когда-то были в Украине надежными, потеряли свою актуальность. К старым методам относятся:
- Недвижимость неликвидна;
Недвижимость уже не столь надежный актив. Доказательство этому – полномасштабное вторжение.
Мы ежедневно видим, как ракета или дрон-камикадзе могут попасть в чье-либо жилье, а в таком случае стоимость недвижимости резко падает, если не сводится к нулю. Кроме того, из-за вынужденного переселения из регионов, где идут активные боевые действия, многие теряют доступ к этому активу,
– говорит Матий.
То есть недвижимость сейчас не "святой Грааль" из-за своей неликвидности. А сейчас ликвидность крайне важна из-за форс-мажорных турбулентных времен.
- Экономия в валюте;
Валюту нужно всегда понемногу покупать, а не только тогда, когда ощущаете опасность.
Все наши текущие расходы мы производим в национальной валюте, и очевидно, что подорожание курса валют приведет к росту цен на импортную продукцию. А это и горючее, и бытовая техника. Поэтому если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться,
– подчеркивает Матий.
- Наличные: иностранная и национальная валюта;
Заметьте, что, по словам эксперта, сейчас в Украине почти все торговые точки приспособились к отключениям света. У многих бизнесов есть собственные генераторы и отключения не имеют существенных последствий. Следовательно, наличные деньги в любом случае снять удастся.
Но держать сбережения в наличных – не надежно. К примеру, их могут украсть. В то же время инфляция может "съесть" неработающие деньги. Потому любую валюту нужно держать в финансовой системе.
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Лучшими вариантами сбережения, по версии Василия Матия, могут стать именно ценные бумаги.
- Ценные бумаги – это еще и патриотично;
На Западе богатое население чаще всего хранит сбережения именно в ценных бумагах. Если говорить о наших военных облигациях, то это можно назвать благотворительностью для поддержки армии.
В таком случае мы сохраняем свои сбережения и рассчитываем вернуть их в момент окончания обращения конкретного выпуска облигаций,
– говорит Василий Матий.
- Иностранные ценные бумаги;
Такой вид сбережения закрывает два пункта по диверсификации: расширение вариантов для сохранения сбережений и по денежной единице. В последние годы для порога входа достаточно даже 100 долларов.
Кроме того, это неопасно. Ведь на эти сбережения не влияют ни ситуация в стране, ни ситуация с национальной валютой. Этими сбережениями мы можем воспользоваться где угодно,
– добавляет собеседник.
И запомните, только те лица, которые осознают и контролируют свои денежные потоки, то есть соотношение собственных доходов и расходов, а также те, кто на базовом уровне понимают, как оперировать своими сбережениями, чтобы защитить их от инфляции, могут пережить нестабильные финансовые времена.