Кто может получить 900 гривен

Во время военного положения украинское законодательство предусматривает, что в отопительный сезон компенсация за двух переселенцев составляет около 900 гривен. То есть в день одного переселенца компенсируют 14,77 гривны.

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Лица, желающие получить компенсацию, должны соответствовать определенным критериям, а именно:

быть совершеннолетним собственником жилья;

не иметь задолженности за коммунальные услуги;

приютить в своем жилище переселенцев, не взимая с них плату;

зарегистрировать у себя этих ВПЛ.

Как оформить компенсацию

Нужно обратиться в органы местного самоуправления или prykhystok.gov.ua,

После регистрации с 1 по 5 число ежемесячно обновляйте данные о ВПЛ, то есть указывайте их количество и срок проживания.

Насчет собственника жилья средства будут поступать до 20 числа месяца. Она будет рассчитываться в соответствии с количеством зарегистрированных внутри перемещенных лиц и продолжительностью их проживания.

Также запомните, что компенсация не засчитывается как доход владельца. Поэтому субсидию в таких случаях не будут лишать.

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В феврале меняются правила по жилищным субсидиям

За словами заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светланы Антонюк, теперь субсидию не будут зачислять автоматически. То есть граждане, получив средства на счет, будут самостоятельно осуществлять оплату. Нововведение заработает с 1 февраля 2023 года.

Важно, пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.

Возможность безналичной оплаты льгот отменяется, поэтому деньги жилищной субсидии будут поступать насчет получателя или в Сбербанк в случае его отсутствия.