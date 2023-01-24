То есть отныне субсидию не будут зачислять автоматически. Граждане будут получать средства на счет и самостоятельно производить оплату. Об этом рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в области Светлана Антонюк.
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Как будет происходить оплата
Начиная с февраля, деньги жилищной субсидии будут поступать на счет получателя или в Сбербанк в случае его отсутствия.
Отменяется возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами. Если человек открыл счет в банке, эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк. Нужно будет подойти в Сбербанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег,
– рассказывает Светлана Антонюк.
После этого получатель должен самостоятельно снять деньги и оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.
Людям, получающим жилищную субсидию и не имеющим оснований изменять ее размер, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. А пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.
Что касается людей непенсионного возраста, то они могут получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться,
– говорит Светлана Антонюк.
Она добавила, что доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.
Как оформить субсидию
- Право на жилищную субсидию имеют граждане с невысоким доходом, не позволяющим в полной мере оплачивать коммунальные услуги.
- Для того чтобы понять размер субсидии, на которую можно рассчитывать, нужно воспользоваться специальной формулой.
- Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.