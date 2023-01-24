То есть отныне субсидию не будут зачислять автоматически. Граждане будут получать средства на счет и самостоятельно производить оплату. Об этом рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в области Светлана Антонюк.

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Как будет происходить оплата

Начиная с февраля, деньги жилищной субсидии будут поступать на счет получателя или в Сбербанк в случае его отсутствия.

Отменяется возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами. Если человек открыл счет в банке, эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк. Нужно будет подойти в Сбербанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег,

– рассказывает Светлана Антонюк.

После этого получатель должен самостоятельно снять деньги и оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.

Людям, получающим жилищную субсидию и не имеющим оснований изменять ее размер, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. А пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.

Что касается людей непенсионного возраста, то они могут получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться,

– говорит Светлана Антонюк.

Она добавила, что доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

Как оформить субсидию