Тобто, відтепер субсидію не будуть зараховувати автоматично. Громадяни будуть отримувати кошти на рахунок і самостійно здійснювати оплату. Про це розповіла заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в області Світлана Антонюк.

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Як відбуватиметься оплата

Починаючи з лютого гроші житлової субсидії надходитимуть на рахунок отримувача або в Ощадбанк у разі його відсутності.

Скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами. Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей,

– розповідає Світлана Антонюк.

Після цього отримувач повинен самостійно зняти гроші та сплатити за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.

Людям, що отримують житлову субсидію та не мають підстав змінювати її розмір, не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду. А пенсіонери зможуть і далі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися,

– каже Світлана Антонюк.

Вона додала, що доставлення цих грошей додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.

Як оформити субсидію