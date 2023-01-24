Для кого буде доступна допомога

За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, батьки з дітьми зможуть подати заяву на отримання допомоги в Дії. За допомогою порталу це буде швидко та зручно.

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Хто зможе отримати:

особи, які усиновили дитину;

люди, які доглядають за хворою дитиною;

особи з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одинока матір або батько, які не перебувають у шлюбі.

Долучитися можуть до бета-тесту лише певні категорії за посиланням.

Продовжуємо забезпечувати цифрову безбар’єрність. Від сьогодні можна записатись на бета-тест сервісів сім'ям з дітьми на порталі Дія. Після успішного тестування окремі категорії батьків з дітьми зможуть подати заяву на отримання соціальних виплат від держави швидко, зручно та в будь-який час доби,

– пояснила Жолнович.

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Виплати багатодітним сім'ям у 2023 році

Нагадуємо, у 2023 році прожитковий мінімум українців не змінився і залишається таким же, що у грудні 2022 року.

Отже, розмір допомоги багатодітним сім'ям становить 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується до моменту, коли дитині виповниться 6 років.

До слова, якщо у сім'ї народилися одразу двоє або більше дітей, виплати здійснюються на кожну дитину.

Щодо допомоги держави при народженні малюка, то сума становить 41 280 гривень. Але її виплачуть не одразу. Спочатку перша частина – це 10 320 гривень, а решту суми – частинами щомісяця по 860 гривень.