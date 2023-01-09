Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум українців змінився. А отже соціальні виплати на дітей залишаться такими ж, що й у 2022 році.
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Які виплати отримує багатодітна сім'я
У 2022 році розмір допомоги багатодітним становив 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується допомога щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 років.
У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну таку дитину.
До теми Соцвиплати на дітей у 2023 році: як зміниться розмір допомоги
Пільги для багатодітних сімей
Багатодітним сім'ям надається:
- 50% знижки за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі);
- безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
Виплати ВПО у 2023 році
Що місячна допомога на проживання переселенцям становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю. Також по 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.
Крім того, багато міжнародних організацій фінансово допомагають, а саме:
- Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України – 2 500 гривень на особу;
- Програми від ЮНІСЕФ "Спільно" – 2 200 гривень на особу;
- Агентства ООН у справах біженців – 2 200 гривень на особу;
- Всесвітньої продовольчої програми ООН – 2 220 гривень на особу;
- Міжнародної організації з міграції (МОМ) – 2 200 гривень на особу;
- Норвезької ради у справах біженців (NRC) – визначається індивідуально.