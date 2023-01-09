Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум українців змінився. А отже соціальні виплати на дітей залишаться такими ж, що й у 2022 році.

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Які виплати отримує багатодітна сім'я

У 2022 році розмір допомоги багатодітним становив 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується допомога щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 років.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну таку дитину.

До теми Соцвиплати на дітей у 2023 році: як зміниться розмір допомоги

Пільги для багатодітних сімей

Багатодітним сім'ям надається:

  • 50% знижки за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
  • безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі);
  • безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Виплати ВПО у 2023 році

Що місячна допомога на проживання переселенцям становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю. Також по 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

Крім того, багато міжнародних організацій фінансово допомагають, а саме:

  • Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України – 2 500 гривень на особу;
  • Програми від ЮНІСЕФ "Спільно" – 2 200 гривень на особу;
  • Агентства ООН у справах біженців – 2 200 гривень на особу;
  • Всесвітньої продовольчої програми ООН – 2 220 гривень на особу;
  • Міжнародної організації з міграції (МОМ) – 2 200 гривень на особу;
  • Норвезької ради у справах біженців (NRC) – визначається індивідуально.