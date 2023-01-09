Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум українців змінився. А отже соціальні виплати на дітей залишаться такими ж, що й у 2022 році.

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Які виплати отримує багатодітна сім'я

У 2022 році розмір допомоги багатодітним становив 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується допомога щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 років.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну таку дитину.

Важливо знати! Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 гривень. Проте повну суму дають не одразу. Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 гривень, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 гривень.

До теми Соцвиплати на дітей у 2023 році: як зміниться розмір допомоги

Пільги для багатодітних сімей

Багатодітним сім'ям надається:

50% знижки за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі);

безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Виплати ВПО у 2023 році

Що місячна допомога на проживання переселенцям становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю. Також по 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

Крім того, багато міжнародних організацій фінансово допомагають, а саме: