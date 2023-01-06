Як отримувати виплати

Для того, щоб отримати допомогу від держави потрібно подати заявку у додатку Дія або звернутися до найближчого ЦНАПу. Кошти надходитимуть на вашу банківську картку.

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Право на виплати мають ВПО з громад, у яких ведуться бойові дії, або які були нещодавно деокуповані. Наразі до цього переліку входять девʼять областей України та 329 громад:

Донецька (66 громад);

Харківська (56 громад);

Дніпропетровська (10 громад);

Луганська (37 громад);

Запорізька (62 громади);

Херсонська (49 громад);

Миколаївська (26 громад);

Сумська (19 громад);

Чернігівська (4 громади).

Сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.

Міжнародна допомога

Багато міжнародних організацій, зокрема, ООН, допомагають українським сім'ям. Наразі доступно декілька програм для отримання допомоги:

Зазначимо, що отримати фінансову допомогу в розмірі 2220 гривень на особу в місяць можна тільки від однієї з організацій, яка реалізує програму ООН.

Нагадаємо, 24 Канал в рамках проєкту "Свої" ділиться історіями переселенців. Нещодавно герой зі Слов'янського району Донецької області розповів, що жителі східних областей часто відмовляються від евакуації, бо бояться, що на Заході країни їх ніхто не чекає.