Про це розповів Ігор зі Слов'янського району Донецької області в інтерв'ю 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. Він поділився власним досвідом переїзду до Львова і точно знає, що нісенітниці про "злий Захід" – лише байки.

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"Вас тут дуже гарно зустрінуть і приймуть": Ігор про переїзд до Львова

Західне місто стало для чоловіка другим домом. Він не втомлюється повторювати, що зустрів тут дуже хороших людей.

Перші 3,5 місяці після переїзду, Ігорю та його дружині допомагали з житлом місцеві волонтери. Згодом подружжя почало самотужки орендувати помешкання.

Ігор розповідає, що часто люди бояться приїжджати через російську пропаганду, яка переконує українців, що в західних областях живуть "злі люди". Однак чоловік запевняє – це не правда.

Не треба слухати пропаганду, вигадки, якими намагаються посварити жителів східних і західних регіонів. Я пережив це на власному досвіді. Приїхавши у Львів, я став свідком того, як уся ця брехня про "злий Захід" завалилася,

– ділиться Ігор.

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