Об этом рассказал Игорь из Славянского района Донецкой области в интервью 24 канала в рамках проекта СВОИ. Он поделился собственным опытом переезда во Львов и точно знает, что чушь о "злом Западе" – только басни.

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"Вас здесь очень хорошо встретят и примут": Игорь о переезде во Львов

Западный город стал для мужчины вторым домом. Он не устает повторять, что встретил здесь очень хороших людей.

Первые 3,5 месяца после переезда Игорю и его жене помогали с жильем местные волонтеры. Впоследствии супруги начали самостоятельно арендовать жилье.

Игорь рассказывает, что часто люди боятся приезжать через российскую пропаганду, которая убеждает украинцев, что в западных областях живут "злые люди". Однако мужчина уверяет – это не правда.

Не надо слушать пропаганду, выдумки, которыми пытаются поссорить жителей восточных и западных регионов. Я пережил это на своем опыте. Приехав во Львов, я стал свидетелем того, как вся эта ложь о "злом Западе" рухнула,

– делится Игорь.

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