Об этом рассказал Игорь из Славянского района Донецкой области в интервью 24 канала в рамках проекта СВОИ. Он поделился собственным опытом переезда во Львов и точно знает, что чушь о "злом Западе" – только басни.
Читайте интервью полностью "Надо мной стояла напуганная мощным взрывом жена": история Игоря об эвакуации из Славянска
"Вас здесь очень хорошо встретят и примут": Игорь о переезде во Львов
Западный город стал для мужчины вторым домом. Он не устает повторять, что встретил здесь очень хороших людей.
Первые 3,5 месяца после переезда Игорю и его жене помогали с жильем местные волонтеры. Впоследствии супруги начали самостоятельно арендовать жилье.
Игорь рассказывает, что часто люди боятся приезжать через российскую пропаганду, которая убеждает украинцев, что в западных областях живут "злые люди". Однако мужчина уверяет – это не правда.
Не надо слушать пропаганду, выдумки, которыми пытаются поссорить жителей восточных и западных регионов. Я пережил это на своем опыте. Приехав во Львов, я стал свидетелем того, как вся эта ложь о "злом Западе" рухнула,
– делится Игорь.
Обратите внимание Людям было интересно, – переселенец рассказал, чем особый кофе из непобедимого Херсона
Львов получит грант от Евросоюза на жилье для переселенцев
- Во Львове будут построены жилые многоэтажки для переселенцев. Еврокомиссия разработала проект "Поддержка ЕС в обеспечении жильем внутри перемещенных лиц во Львове".
- Благодаря ему Львовский горсовет получит 15,5 миллиона евро, за которые построят 2 многоэтажных дома для переселенцев. Речь идет о восьмиэтажках с детскими площадками и реабилитационным центром.
- 6 декабря депутаты городского совета согласовали условия получения гранта. Жилье для украинцев, покинувших дома из-за войны, планируют построить в течение 18 месяцев.