Як здійснюються виплати на дитину
Після народження малюка батьки отримують від держави допомогу у розмірі 41 280 гривень. Та варто пам'ятати, що ця сума виплачується не одразу.
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- Спочатку виплачують частину допомоги, що становить 10 320 гривень,
- Далі протягом 3 років виплачується щомісяця фіксована сума у розмірі 860 гривень.
Як оформити виплати
Це можна зробити двома способами:
- У відділі соцзахисту, написавши заяву про народження дитини. При цьому до заяви потрібно додати копію свідоцтво про народження маляти та показати оригінал.
- Також, виплати можна оформити онлайн в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.
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Крім того, після 30 днів після народження, дитина має право на отримання "пакунка малюка". Батьки можуть на вибір обрати його у грошовій формі, або ж в натуральній.
Яка сума аліментів на дитину у 2023 році
Найперше, що потрібно запам'ятати, це те, що розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Мінімальна сума аліментів з січня по червень 2023 року становитиме:
- для дітей до 6 років – 1 136 гривень (2 272 гривень × 0,5);
- для дітей від 6 до 18 років – 1 416 гривень (2 833 гривень × 0,5);
- для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень (2 684 гривень × 0,5).