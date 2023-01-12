Як здійснюються виплати на дитину

Після народження малюка батьки отримують від держави допомогу у розмірі 41 280 гривень. Та варто пам'ятати, що ця сума виплачується не одразу.

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Спочатку виплачують частину допомоги, що становить 10 320 гривень,

Далі протягом 3 років виплачується щомісяця фіксована сума у розмірі 860 гривень.

Усе те саме відбувається і при народженні другої, третьої та наступної дитини.

Як оформити виплати

Це можна зробити двома способами:

У відділі соцзахисту, написавши заяву про народження дитини. При цьому до заяви потрібно додати копію свідоцтво про народження маляти та показати оригінал.

Також, виплати можна оформити онлайн в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

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Крім того, після 30 днів після народження, дитина має право на отримання "пакунка малюка". Батьки можуть на вибір обрати його у грошовій формі, або ж в натуральній.

Важливо! Обравши перший варіант, матір чи батько зможуть витратити кошти лише на потреби для малюка.

Яка сума аліментів на дитину у 2023 році

Найперше, що потрібно запам'ятати, це те, що розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зверніть увагу, прожитковий мінімум для дітей у 2023 році складе 2 272 для малюків до 6 років та 2 833 гривень від 6 до 18 років.

Мінімальна сума аліментів з січня по червень 2023 року становитиме: