Как осуществляются выплаты на ребенка
После рождения малыша родители получают от государства пособие в размере 41 280 гривен. Но следует помнить, что эта сумма выплачивается не сразу.
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- Сначала выплачивают часть пособия, которая составляет 10 320 гривен,
- Далее в течение трех лет выплачивается ежемесячно фиксированная сумма в размере 860 гривен.
Как оформить выплаты
Это можно сделать двумя способами:
- В отделе соцзащиты, написав заявление о рождении ребенка. При этом к заявлению нужно добавить копию свидетельства о рождении малыша и показать оригинал.
- Также, выплаты можно оформить онлайн в Дия. Для этого закажите специальную услугу еМалятко.
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Кроме того, после 30 дней после рождения, ребенок имеет право на получение "упаковка малыша". Родители могут на выбор выбрать его в денежной форме, или же в натуральной.
Какая сумма алиментов на ребенка в 2023 году
Первое, что нужно запомнить, это то, что размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Минимальная сумма алиментов с января по июнь 2023 составит:
- для детей до 6 лет – 1 136 гривен (2 272 гривен × 0,5);
- для детей от 6 до 18 лет – 1 416 гривен (2 833 гривен × 0,5);
- для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен (2 684 гривен × 0,5).