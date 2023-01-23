Друга пенсія: запуск у 2023 році

Як розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону, накопичувальну пенсію можна буде передати навіть у спадок.

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Тобто незалежно від того, як розвиватиметься ваше життя – це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви,
– каже Дар'я Марчак.

Що відомо про накопичувальну пенсійну систему

У Мінсоці поки не повідомляють, коли саме запрацює накопичувальна пенсійна система. Проте в Україні вже чимало років обговорювали це питання. Головними перешкодами були питання:

  • Як примножити зібрані гроші та зберегти їх від інфляції в умовах різкого зростання цін,
  • Відсутність всього спектру надійних інструментів інвестування (зокрема слабкого фондового ринку).

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За підрахунками Мінсоцполітики, якщо накопичувані пенсії запровадити, це збільшить співвідношення зарплати до пенсії з 29 до 45%. Тобто українці, які отримують зарплату 10 тисяч гривень, на пенсії отримуватимуть не 2,9 тисячі гривень, як було раніше, а близько 4,5 тисячі гривень.