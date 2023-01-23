Друга пенсія: запуск у 2023 році

Як розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону, накопичувальну пенсію можна буде передати навіть у спадок.

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Зверніть увагу, що ті, хто вже отримує пенсії, або незабаром вийде на заслужений відпочинок, під норми реформи не підлягають. Накопичення на другу пенсію має відбуватися протягом усього періоду роботи.

Тобто незалежно від того, як розвиватиметься ваше життя – це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви,

– каже Дар'я Марчак.

Що відомо про накопичувальну пенсійну систему

У Мінсоці поки не повідомляють, коли саме запрацює накопичувальна пенсійна система. Проте в Україні вже чимало років обговорювали це питання. Головними перешкодами були питання:

Як примножити зібрані гроші та зберегти їх від інфляції в умовах різкого зростання цін,

Відсутність всього спектру надійних інструментів інвестування (зокрема слабкого фондового ринку).

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За підрахунками Мінсоцполітики, якщо накопичувані пенсії запровадити, це збільшить співвідношення зарплати до пенсії з 29 до 45%. Тобто українці, які отримують зарплату 10 тисяч гривень, на пенсії отримуватимуть не 2,9 тисячі гривень, як було раніше, а близько 4,5 тисячі гривень.