Коли можна подаватися на пенсію
У пресслужбі Пенсійного фонду повідомлять, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після права на пенсію.
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- Якщо заява на призначення пенсії за віком буде подана не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
- Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать за датою звернення.
У Пенсійному фонді України введено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України,
– йдеться в повідомленні.
Які документи потрібні
Нагадуємо, що подати заяву на призначення пенсії можна в електронному вигляді, а саме за допомогою вебпортала ПФУ.
Документи, які необхідно подати до сервісного центру:
- паспорт;
- ідентифікаційний код документи про страховий стаж (трудова книга, диплом про очне навчання, військовий квиток та інше);
- довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку (якщо вибрано спосіб виплати через банк).
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Грошова допомога пенсіонерам у 2023 році
- Виплати для ВПО;
На такі виплати можуть розраховувати й пенсіонери. Пенсіонерам-переселенцям у такому разі виплачуватимуть 2 тисячі гривень щомісяця, а ті хто має групу інвалідності – 3 тисячі гривень.
- Виплати за розміщення ВПО;
Пенсіонери, що розмістили у своєму домі переселенців, можуть отримати компенсацію за це. Відомо, що сума визначається на рівні 30 гривень за кожен день, а загальна сума – шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.
Крім того, можна ще отримати компенсація за комуналку Сума компенсації складає 450 гривень за кожного переселенця.
- Грошова допомога від ООН;
Ця допомога направлена на розв'язання основних проблем біженців. Головною умовою отримання допомоги є місячний дохід не вище 5 400 гривень.
Допомога складатиме 6 660 гривень й виплачуватиметься протягом трьох місяців, по 2 220 гривень кожного.