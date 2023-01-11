Коли можна подаватися на пенсію

У пресслужбі Пенсійного фонду повідомлять, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після права на пенсію.

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Якщо заява на призначення пенсії за віком буде подана не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать за датою звернення.

У Пенсійному фонді України введено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України,

– йдеться в повідомленні.

З переліком сервісних центрів, що працюють, можна ознайомитися за посиланням.

Які документи потрібні

Нагадуємо, що подати заяву на призначення пенсії можна в електронному вигляді, а саме за допомогою вебпортала ПФУ.

Документи, які необхідно подати до сервісного центру:

паспорт;

ідентифікаційний код документи про страховий стаж (трудова книга, диплом про очне навчання, військовий квиток та інше);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо вибрано спосіб виплати через банк).

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Грошова допомога пенсіонерам у 2023 році

Виплати для ВПО;

На такі виплати можуть розраховувати й пенсіонери. Пенсіонерам-переселенцям у такому разі виплачуватимуть 2 тисячі гривень щомісяця, а ті хто має групу інвалідності – 3 тисячі гривень.

Виплати за розміщення ВПО;

Пенсіонери, що розмістили у своєму домі переселенців, можуть отримати компенсацію за це. Відомо, що сума визначається на рівні 30 гривень за кожен день, а загальна сума – шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Крім того, можна ще отримати компенсація за комуналку Сума компенсації складає 450 гривень за кожного переселенця.

Грошова допомога від ООН;

Ця допомога направлена на розв'язання основних проблем біженців. Головною умовою отримання допомоги є місячний дохід не вище 5 400 гривень.

Допомога складатиме 6 660 гривень й виплачуватиметься протягом трьох місяців, по 2 220 гривень кожного.