Когда можно подаваться на пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда сообщат, что за назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после права на пенсию.
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- Если заявление на назначение пенсии по возрасту будет подано не позднее 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.
- Если же обращение за пенсией будет позже – пенсию назначат по дате обращения.
В Пенсионном фонде Украины введен экстерриториальный принцип обслуживания граждан: заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр избранного главного управления Пенсионного фонда Украины,
– говорится в сообщении.
Какие документы нужны
Напомним, что подать заявление на назначение пенсии можно в электронном виде, а именно с помощью вебпортала ПФУ.
Документы, которые необходимо предоставить в сервисный центр:
- паспорт;
- идентификационный код документа о страховом стаже (трудовая книга, диплом об очном обучении, военном билете и прочее);
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк).
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Денежная помощь пенсионерам в 2023 году
- Выплаты для ВПЛ;
На такие выплаты могут рассчитывать и пенсионеры. Пенсионерам-переселенцам в таком случае будут выплачивать 2 тысячи гривен ежемесячно, а имеющие группу инвалидности – 3 тысячи гривен.
- Выплаты за размещение ВПЛ;
Пенсионеры, разместившие в своем доме переселенцев, могут получить компенсацию за это. Известно, что сумма определяется на уровне 30 гривен за каждый день, а общая сумма – путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.
Кроме того, можно получить компенсацию за коммуналку Сумма компенсации составляет 450 гривен за каждого переселенца.
- Денежная помощь от ООН;
Эта помощь направлена на решение основных проблем беженцев. Главным условием получения пособия является месячный доход не выше 5400 гривен.
Помощь будет составлять 6660 гривен и выплачиваться в течение трех месяцев, по 2220 гривен каждого.