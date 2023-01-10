Як оформити пенсію дивтанційно

Щоб оформити пенсію дистанційно, потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг на сайті Пенсійного фонду та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Ознайомитись з інформацію на екрані, перейти за посиланням "Вхід".

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Далі потрібно увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), після чого виконати такі кроки:

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Далі оберіть "Продовжити" та вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком";

Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

Прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій – заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".

Важливо! Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії, Фонд повідомить вас в обраний вами спосіб.

Умови для виходу на пенсію у 2023 році

Щоб вийти на пенсію ви повинні мати певний обсяг накопиченого трудового стажу та досягли пенсійного віку. Такі правила однаково діють для пенсіонерів, котрі знаходяться на території України та за кордоном.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 30 років страхового стажу.

Мінімальна пенсія в Україні 2 093 гривні, а максимальна – 20 920 гривні.

До слова, якщо ви вже отримуєте пенсію, але плануєте їхати за кордон на постійне місце проживання, то можете отримати авансом шість пенсій. Для цього потрібно написати заяву та знятись з обліку за місцем проживання. Потім звернутися із заявою до ПФУ та отримати виплату авансом за шість місяців.