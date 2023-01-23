Вторая пенсия: запуск в 2023 году
Как рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона, накопительную пенсию можно будет передать даже по наследству.
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То есть независимо от того, как будет развиваться ваша жизнь – это уже ваши деньги, на которые имеете право только вы,
– говорит Дарья Марчак.
Что известно о накопительной пенсионной системе
В Минсоцполитики пока не сообщают, когда именно заработает накопительная пенсионная система. Однако в Украине уже многие годы обсуждали этот вопрос. Главными препятствиями были вопросы:
- Как приумножить собранные деньги и сохранить их от инфляции в условиях резкого роста цен,
- Отсутствие всего диапазона надежных инструментов инвестирования (в том числе слабого фондового рынка).
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По подсчетам Минсоцполитики, если накапливаемые пенсии ввести, это увеличит соотношение зарплаты с 29 до 45%. То есть украинцы, получающие зарплату 10 тысяч гривен, на пенсии будут получать не 2,9 тысячи гривен, как было раньше, а около 4,5 тысячи гривен.