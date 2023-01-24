Редакция 24 Канал собрал советы, которые помогут более рационально тратить свои средства.

1. Формировать небольшую "подушку безопасности"

В первую очередь, нужно не тратить все заработанные деньги в один день, а откладывать хотя бы небольшую часть на случай, если они срочно понадобятся.

Вы никогда не разбогатеете, если будете тратить все, что зарабатываете. Я понимаю, если у вас не очень большая заработная плата, трудно откладывать часть и накапливать резерв. Но что вы будете делать, когда сломается компьютер на котором вы работаете каждый день? Какой бы маленькой ни была ваша зарплата, примут за правило всегда откладывать 10% на отдельный счет и формировать резерв из этих денег,

– говорит основательница Izibank Анна Тигипко.

2. Беспокоиться об увеличении своего дохода

Трудно, но стоит ментально себя приучить к большему доходу. Если уделять хотя бы 10 минут в день на поиск решений для увеличения своих доходов, это позволит более эффективно тратить свое время.

Мнение "Деньги обесцениваются, так что не стоит их накапливать" - подсознательный путь к бедности. Для большинства лучше сегодня жить на широкую ногу и не беспокоиться о завтрашнем дне. Такие действия мешают идти вперед и больше зарабатывать,

– советует Анна Тигипко.

3. Контроль своих расходов

Другая вредная привычка – тратить средства, забывая об этом. Лучше перевести большинство средств на безналичный расчет. Если расплачиваться банковской картой, то в мобильном приложении будет отображаться история расходов.



Лучше сначала совершать необходимые и крупные покупки, а затем покупать то, что меньше нужно. Так вы будете уверены, что все обязательные платежи произведены, и у вас есть все, что нужно в первую очередь.

4. Инвестиции в свое развитие

Каждому человеку, особенно уже достигшему успеха, важно не останавливаться и продолжать заниматься саморазвитием. Только у бедных людей, в отличие от состоятельных, есть понятие "убить время". Успешные люди инвестируют в свое будущее.

Для того, чтобы иметь хорошую прибыль и заниматься тем, что нравится, нужно начать борьбу с собственной ленью и страхом потерпеть неудачу. Для того чтобы добиться успеха, нужно иметь смелость выйти из зоны комфорта и начать идти к своим мечтам.