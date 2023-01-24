Редакція 24 Каналу зібрала поради, які допоможуть більш раціонально витрачати свої кошти.

1. Формувати невелику "подушку безпеки"

В першу чергу потрібно не витрачати усі зароблені гроші в один день, а відкладати хоча б невелику частину на випадок, якщо вони терміново знадобляться.

Ви ніколи не розбагатієте, якщо витрачатимете усе, що заробляєте. Я розумію, якщо у вас не дуже велика заробітна плата, то важко відкладати частину та накопичувати резерв. Але що ви будете робити, коли зламається комп’ютер на якому ви працюєте щодня? Якою б маленькою не була ваша зарплата, візьмуть за правило завжди відкладати 10% на окремий рахунок і формувати резерв із цих грошей,

– каже засновниця Izibank Анна Тігіпко.

2. Турбуватися про збільшення свого доходу

Важко, але варто ментально себе привчити до більшого доходу. Якщо приділяти хоча б 10 хвилин на день на пошук рішень для збільшення своїх прибутків, це дозволить ефективніше витрачати свій час.

Думка "Гроші знецінюються, тож не варто їх накопичувати" – підсвідомий шлях до бідності. Для більшості, краще сьогодні жити на широку ногу й не турбуватись про завтрашній день. Такі дії заважають йти вперед та більше заробляти,

– радить Анна Тігіпко.

3. Контроль своїх витрат

Інша шкідлива звичка – витрачати кошти, забуваючи про це. Краще перевести більшість коштів на безготівковий розрахунок. Якщо розплачуватись банківською карткою, то у мобільному додатку буде відображатися історія витрат.



Краще спочатку здійснювати необхідні та великі покупки, а потім купляти те, що менш потрібно. Так ви будете впевнені, що всі обов'язкові платежі здійснено та у вас є все, що потрібно в першу чергу.

​4. Інвестиції у свій розвиток

Кожній людині, особливо тій, яка уже досягла успіху, важливо не зупинятись і продовжувати займатися саморозвитком. Тільки у бідних людей, на відміну від заможних, є поняття "вбити час". Успішні люди інвестують у своє майбутнє.

Для того, щоб мати хороший прибуток і займатися тим, що подобається, потрібно почати боротьбу з власною лінню і страхом зазнати невдачі. Для того, щоб досягти успіху, потрібно мати сміливість вийти з зони комфорту та почати йти до своїх мрій.