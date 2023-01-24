Вгадати курс не можуть навіть найкращі експерти
У коментарі 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, пояснив, що валюту потрібно мати завжди, а не тільки тоді, коли "на ринку віє небезпекою".
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Тобто, не варто бігти в обмінники й одразу скуповувати долари на всі заощадження. Водночас не варто й вичікувати моменту, щоб по кращому курсу купити. В країні війна, тому навіть найкращі експерти не можуть вгадати курс.
Купляйте не масово, а потроху
За словами приватного інвестора валюту потрібно купляти завжди, коли є така можливість. Але не масово, а потроху.
Якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися.
Усі поточні витрати українці здійснюють в національній валюті, й очевидно, що здорожчання курсу валют призведе до зростання цін на імпортну продукцію. А це і пальне, і побутова техніка тощо.
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Курс станом на ранок 24 січня
- За даними "Мінфіну", готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,07 гривні, а купити за 40,55 гривні. А готівкове євро купують за 42,85 гривні, а продають в середньому за 43,57 гривні.
- В обмінниках, за даними finance.ua, купують долар США в середньому за 40,30 гривні, а продають – за 40,52 гривні. Євро коливається на рівні: купівля – 43,32 гривні, а продаж – 43,65 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні, а продаж – 40,50 гривні. Євро купують по 43,35 гривні, а продають за 43,55 гривні.