Угадать курс не могут даже лучшие эксперты
В комментарии 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, объяснил, что валюту нужно иметь всегда, а не только тогда, когда "на рынке веет опасностью".
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То есть не стоит бежать в обменники и сразу скупать доллары на все сбережения. В то же время, не стоит и выжидать момента, чтобы по лучшему курсу купить. В стране война, поэтому даже самые лучшие эксперты не могут угадать курс.
Покупайте не массово, а понемногу
По словам частного инвестора, валюту нужно покупать всегда, когда есть такая возможность. Но не массово, а понемногу.
Если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться.
Все текущие расходы украинцы осуществляют в национальной валюте и очевидно, что подорожание курса валют приведет к росту цен на импортную продукцию. А это и горючее, и бытовая техника.
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Курс по состоянию на утро 24 января
- По данным "Минфина", наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,07 гривны, а купить за 40,55 гривны. А наличное евро покупают за 42,85 гривны, а продают в среднем за 43,57 гривны.
- В обменниках, по данным finance.ua, покупают доллар США в среднем за 40,30 гривны, а продают – за 40,52 гривны. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,32 гривны, а продажа – 43,65 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны, а продажа – 40,50 гривны. Евро покупают по 43,35 гривны, а продают по 43,55 гривны.