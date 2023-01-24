Угадать курс не могут даже лучшие эксперты

В комментарии 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, объяснил, что валюту нужно иметь всегда, а не только тогда, когда "на рынке веет опасностью".

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То есть не стоит бежать в обменники и сразу скупать доллары на все сбережения. В то же время, не стоит и выжидать момента, чтобы по лучшему курсу купить. В стране война, поэтому даже самые лучшие эксперты не могут угадать курс.

Кроме того, в выходные не ведется торговля на валютной бирже. Из-за непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на курс валют в эти дни, лучше воздержаться от покупки доллара в субботу и воскресенье. Следует это делать в будни.

Покупайте не массово, а понемногу

По словам частного инвестора, валюту нужно покупать всегда, когда есть такая возможность. Но не массово, а понемногу.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться.

Все текущие расходы украинцы осуществляют в национальной валюте и очевидно, что подорожание курса валют приведет к росту цен на импортную продукцию. А это и горючее, и бытовая техника.

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Курс по состоянию на утро 24 января