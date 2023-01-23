Ситуация на наличном рынке
В комментарии 24 Каналу Анна Золотько заметила, что на прошлой неделе, как и ожидалось, на рынке наблюдались разнонаправленные тенденции: если в первые дни недели гривна укреплялась, то во второй ее половине наблюдалось умеренное подорожание доллара.
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Вместе с тем банкир констатирует, что колебания на прошлой неделе были очень незначительными – "курс продажи американской валюты находился в пределах коридора 40,4 – 40,6 гривны за доллар".
Чего ждать от курса на этой неделе
Уровень 40,5 гривны за доллар с начала года стал новым ориентиром для рынка и пока сбалансированность наличного сегмента не позволяет котировкам существенно отодвинуться от него. В начале этой недели на рынке, скорее всего, будет сохраняться аналогичная ситуация.
Курс доллара может вырасти в конце недели
Банкир считает, что участники будут продолжать делать попытки закрепить хоть какой-то тренд, но вряд ли это сможет принести успех. Но ближе к концу недели вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.
На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар,
– прогнозирует Золотько.
Наличный курс 23 января
- В банках доллар можно продать сегодня в среднем за 40 гривен, а купить за 40,55 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 40,23 гривны, а продают – за 40,53 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,35 гривны, а продажа – 40,45 гривны.