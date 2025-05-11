Яка буде пенсія, якщо людина працювала за кордоном
Тому для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Українцям пояснили, що людина, після повернення з-за кордону, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього слід надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.
Що буде враховуватися до розрахунку пенсій?
Важливо! Українці, які частину свого професійного життя працювали у Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи у свій страховий стаж в Україні.
Чи враховується до стажу робота у Росії
При призначенні пенсії в Україні до страхового стажу не зараховуватиметься робота на Росію після 2014 року. Зокрема закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.
Зверніть увагу! Крім того, не зараховується й добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.