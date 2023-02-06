Ситуация на наличном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько напомнила, что начиная с 31 января, из-за нехватки спроса на наличную валюту курс начал очень динамично снижаться и за несколько дней достиг минимальных отметок на уровне 40,1 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка И хотя впоследствии произошла небольшая коррекция, всего в течение недели стоимость американской валюты в наличном сегменте упала на 20 копеек до 40,2 гривны за доллар.

Сезонный фактор

Золотько подчеркивает, что, несмотря на ожидания, в течение января и начале февраля наличный сегмент рынка крайне слабо реагировал на сезонные факторы, связанные с выплатами зарплат украинцам. По ее мнению, это может свидетельствовать, с одной стороны, о несколько меньшем спросе на наличную валюту со стороны украинцев, а с другой – о насыщении рынка дополнительным предложением.

Это подтверждает и статистика НБУ, который на прошлой неделе подвел итоги января по операциям физических лиц с наличной валютой.

В январе украинцы приобрели на наличном рынке на 156 миллионов долларов меньше, чем в декабре.

Продажа наличной валюты при этом также сократилась, но только на 115 миллионов долларов.

С другой стороны, в январе украинцы обновили рекорд покупки безналичной валюты после начала войны, приобретя 524 миллиона долларов.

Общее же сальдо операций физлиц с иностранной валютой в январе составило 564 миллиона долларов.

Каким будет курс этой недели

По мнению банкира, общие тенденции января указывают на ослабление спроса на наличную и усиление спроса на безналичную валюту среди украинцев. Так что если они будут сохраняться и в течение февраля, наличный курс должен медленно двигаться в сторону официального.

На этой неделе с большой вероятностью рынок предпримет попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким. Скорее всего, на этой неделе наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 – 40,4 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

К слову, банкир Герман Марченко прогнозирует, что в течение 6 – 12 февраля курс доллара будет оставаться на уже привычном стабильном уровне – в пределах 39,5 – 41 гривны.

Напомним! Официальный курс НБУ закреплен на уровне 36,6 гривны за доллар.

Наличный курс 6 февраля