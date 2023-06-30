Долар в обмінниках по 37: на скільки подорожчала валюта

Долар знову при купівлі в обмінниках по 37 гривень. Водночас в банках ціна тримається на рівні 36,8 гривні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (без змін проти 29 червня), а продаж – 37,40 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,00 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,34 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,22 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,31 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 40,76 гривні (-7 копійок), а продають за 41,00 гривні (-5 копійок).

Курс гривні після війни

Як розповідає економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ стабільність курсу гривні багато у чому залежатиме від міжнародної допомоги. Водночас він додає, що очікування поки що невтішні.

Після завершення війни – це взагалі вже таке економічне фентезі, що буде. Тобто тут така суцільна футурологія. Все залежатиме від формату завершення війни й формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано чи Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну,

– пояснив він.

За іншим сценарієм, коли фінансова допомога покриватиме лише внутрішні бюджетні дефіцити, гривня хоч і залишатиметься стабільною, однак суттєвого зміцнення не відбуватиметься.