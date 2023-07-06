Коливатиметься в обидва боки: яким буде курс долара наступного тижня
Прогнозуючи курс у період з 10 по 16 липня експерт зазначає, що долар тяжітиме до зростання, а саме до 37 гривень. Водночас можливі коливання у бік офіційного курсу теж.
Скільки коштуватиме долар на наступний тиждень
Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі 24 Каналу зазначив, що впродовж наступного тижня на готівковому валютному ринку не варто очікувати якихось особливих змін.
Читайте також Євро різко падає, долар теж: яка вартість валют в обмінниках
За словами співрозмовника для долара характерним буде коливання курсу ближче до 37 гривень за долар з періодичним "пірнанням" до офіційного курсу, а євро навпаки коливатиметься вище позначки в 41 гривню.
Водночас коридор допустимих коливань поки що залишиться без змін – це 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро. Інші характеристики готівкового ринку залишаться більш-менш сталими.
Йдеться про різницю між курсом покупки та продажу не перевищить 0,25 – 0,35 гривні. А також про ситуативні (щоденні) коливання курсу залежно від валюти будуть в межах 0,1 – 0,3 гривні.
Чи може змінитися курс
Банкір додає, що після заяви НБУ про можливе зниження облікової ставки на 1 – 2 в.п. у липні чи у вересні, цілком можливо, що з другої половини липня дещо зміниться кон’юнктура готівкового ринку.
Кордони допустимих коливань долара та євро "посунуться" в бік офіційного курсу – до 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро,
– зазначає він.
Таким чином, продовжуватиметься тенденція до поступового скорочення різниці між роздрібним та офіційним курсами до мінімуму – 0,5 – 1%.Зверніть увагу! За словами Лєсового "дорожня карта" Нацбанку з поступової лібералізації валютного регулювання, що свідчить про впевненість регулятора у майбутньому не лише міцної гривні, а й економіки в цілому.
Які чинники впливають на готівковий курс
Загалом, як і раніше, основними чинниками, що впливатимуть на формування готівкового курсу валют, є:
- політика НБУ з популяризації гривні, як найбільш надійної валюти для збереження статків, а також дії регулятора зі збереження балансу між попитом і пропозицією,
- своєчасність і системність макрофінансової допомоги від країн-партнерів, що дає змогу покривати вагому частину видатків держбюджету,
- експортний потенціал та поступовий розвиток економіки країни.
За час "зернової угоди" Україна експортувала понад 32 мільйонів тонн продукції агропромислового комплексу, що становить понад 50% всього експорту країни. Зокрема у січні – квітні 2023 року експорт продуктів рослинного походження склав 37,9% від загального обсягу всього експорту, а експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження – майже 15%.
Водночас навряд чи блокування портів вже зараз позначиться на ринку валют, це скоріше проєкція на найближчий місяць – півтора. Та й триває робота із розробки альтернативних маршрутів експорту агропродукції. Як-от через Дунайський регіон, через додаткові переходи та "сухі порти" на кордоні з Польщею та Румунією,
– додає співрозмовник.
Таким чином, попри всі перестороги, пов’язані з експортом, а також "інсайти" щодо зниження облікової ставки, протягом 10 – 16 липня ситуація на готівковому ринку буде стабільною і прогнозованою, курсові коливання будуть в трендах останніх 1,5 – 2 місяців.