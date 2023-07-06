Коливатиметься в обидва боки: яким буде курс долара наступного тижня

Прогнозуючи курс у період з 10 по 16 липня експерт зазначає, що долар тяжітиме до зростання, а саме до 37 гривень. Водночас можливі коливання у бік офіційного курсу теж.

Скільки коштуватиме долар на наступний тиждень

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі 24 Каналу зазначив, що впродовж наступного тижня на готівковому валютному ринку не варто очікувати якихось особливих змін.

Читайте також Євро різко падає, долар теж: яка вартість валют в обмінниках

За словами співрозмовника для долара характерним буде коливання курсу ближче до 37 гривень за долар з періодичним "пірнанням" до офіційного курсу, а євро навпаки коливатиметься вище позначки в 41 гривню.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас коридор допустимих коливань поки що залишиться без змін – це 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро. Інші характеристики готівкового ринку залишаться більш-менш сталими.

Йдеться про різницю між курсом покупки та продажу не перевищить 0,25 – 0,35 гривні. А також про ситуативні (щоденні) коливання курсу залежно від валюти будуть в межах 0,1 – 0,3 гривні.

Чи може змінитися курс

Банкір додає, що після заяви НБУ про можливе зниження облікової ставки на 1 – 2 в.п. у липні чи у вересні, цілком можливо, що з другої половини липня дещо зміниться кон’юнктура готівкового ринку.

Кордони допустимих коливань долара та євро "посунуться" в бік офіційного курсу – до 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро,

– зазначає він.

Таким чином, продовжуватиметься тенденція до поступового скорочення різниці між роздрібним та офіційним курсами до мінімуму – 0,5 – 1%.

Які чинники впливають на готівковий курс

За словами Лєсового "дорожня карта" Нацбанку з поступової лібералізації валютного регулювання, що свідчить про впевненість регулятора у майбутньому не лише міцної гривні, а й економіки в цілому.

Загалом, як і раніше, основними чинниками, що впливатимуть на формування готівкового курсу валют, є:

політика НБУ з популяризації гривні, як найбільш надійної валюти для збереження статків, а також дії регулятора зі збереження балансу між попитом і пропозицією,

своєчасність і системність макрофінансової допомоги від країн-партнерів, що дає змогу покривати вагому частину видатків держбюджету,

експортний потенціал та поступовий розвиток економіки країни.

Поки достеменно не відомо, як довго триватиме блокування українських портів, але НБУ вже попередило про можливий тиск цих обставин на валютний ринок. На даний час жодних повідомлень щодо продовження дії "зернової угоди" немає, отже вона триватиме до 18 липня.

За час "зернової угоди" Україна експортувала понад 32 мільйонів тонн продукції агропромислового комплексу, що становить понад 50% всього експорту країни. Зокрема у січні – квітні 2023 року експорт продуктів рослинного походження склав 37,9% від загального обсягу всього експорту, а експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження – майже 15%.

Водночас навряд чи блокування портів вже зараз позначиться на ринку валют, це скоріше проєкція на найближчий місяць – півтора. Та й триває робота із розробки альтернативних маршрутів експорту агропродукції. Як-от через Дунайський регіон, через додаткові переходи та "сухі порти" на кордоні з Польщею та Румунією,

– додає співрозмовник.

Таким чином, попри всі перестороги, пов’язані з експортом, а також "інсайти" щодо зниження облікової ставки, протягом 10 – 16 липня ситуація на готівковому ринку буде стабільною і прогнозованою, курсові коливання будуть в трендах останніх 1,5 – 2 місяців.