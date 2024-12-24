Чи буде долар по 42 гривні: прогноз курсу валют до Нового року

В останній повний тиждень року на валютному ринку не очікується значної непередбачуваності, тому курси валют не зазнають різких коливань. Чи буде долар по 42 гривні до кінця року та що очікувати на валютному ринку, читайте далі.

Який буде курс долара до кінця тижня

Як повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу, курсові показники залишатимуться в межах "очікуваної норми" попри зовнішні фактори, зокрема інфляцію, а також енергетичні та воєнні обставини.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Таким чином, офіційний курс, ймовірно, до кінця року не перевищить позначку 42 гривні за долар, втім на готівковому ринку можливий "перетин" цього кордону. Окрім цього, останній тиждень року також важливий тим, що саме в цей період буде сформовано курс, з якого, ймовірно, розпочнеться новий рік.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і тиждень тому, на міжбанківському ринку коридор змін варіюватиметься в межах 41,6-41,9 гривні за долар, а на готівковому ринку є ймовірність періодичного перетину "кордону" у 42 гривні за долар. Офіційний курс навряд чи досягне 42 гривні за долар, залишившись між 41,7 і 41,9 гривні за долар.

Ці показники є цілком очікуваними та прогнозованими, тому можна припустити, що ситуація розвиватиметься без непередбачуваних коливань. Завдяки стримуванню з боку регулятора вдається уповільнити загальний рівень інфляції, оскільки після податкових змін є всі підстави для її прискорення.

Втім, на курсові зміни цього тижня впливатиме:

Режим "керованої гнучкості" : цей режим фактично виключає різкі зміни на валютному ринку.

: цей режим фактично виключає різкі зміни на валютному ринку. Готівковий ринок : курси на готівковому ринку формуються на основі міжбанківських котирувань із додаванням комісії.

: курси на готівковому ринку формуються на основі міжбанківських котирувань із додаванням комісії. Міжнародна фінансова підтримка: завдяки цій підтримці Національний банк може проводити більш гнучку політику. Міжнародні надходження йдуть переважно на покриття видатків, що сприяє зміцненню національної валюти.

Які характеристики валютного ринку на тиждень

Загальні характеристики ринку з 23 по 29 грудня будуть наступними:

Коридори валютних коливань:

на міжбанківському ринку: 41,6 – 41,9 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро;

на готівковому ринку: 41,7 – 42,2 гривні за долар та 45 – 47,5 гривень за євро;

Поточні (щоденні) курсові коливання:

на міжбанку – до 0,05-0,15 гривні;

у комерційних банках – до 0,1-0,2 гривні;

в обмінних пунктах – до 0,3 гривні;

Різниця між курсами купівлі та продажу:

на міжбанку – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро;

у комерційних банках – до 0,5-0,6 гривні за долар, до 0,8-1 гривні за євро;

в обмінних пунктах – до 0,6-1 гривні за долар, до 1-1,3 гривні за євро;

Різниця курсів купівлі:

у комерційних банках – 0,2-0,3 гривні за долар, 0,3-0,5 гривні за євро;

в обмінних пунктах – 0,3-0,5 гривні за долар, 0,5-0,7 гривні за євро;

Різниця курсів продажу:

у комерційних банках – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро;

в обмінних пунктах – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку – 0,3 –0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня – до 1 – 1,5% від початкового курсу тижня.