Долар подешевшав: скільки коштує валюта в банках
Курс долара в банках віддалився від психологічної позначки у 40 гривень та дещо подешевшав за добу. За скільки купують та продають валюту банки, обмінники та, який курс на чорному ринку, розповідаємо далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 24 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,90 гривень за долар при купівлі (-10 копійок проти 23 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (-5 копійок).
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Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 41 гривня за євро (без змін);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,83 гривні (-23 копійки), а продають – за 41,01 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,82 гривні (+22 копійки) та продаж – 41,01 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (+5 копійок), а продаж – 41 гривня (+5 копійок).
- Євро продають по 40,65 гривні (+5 копійок), а купують за 41 гривня (+4 копійки).
Яким буде курс цього тижня
Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.
Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.
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