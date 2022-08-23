Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 22 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,85 гривні за долар (без змін).

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Євро банки купують за 40 гривень (-20 копійок), а продають в середньому за 41 гривня за євро (-10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,60 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,99 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають – за (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (без змін) та продаж – 41,97 гривні (-1 гривня).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні (-15 копійок), а продаж – 40,95 гривні (+10 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро продають по 40,60 гривні (-8 копійок), а купують за 40,96 гривні (-4 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.