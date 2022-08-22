Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривні за долар при купівлі (без змін проти 19 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,85 77 гривні за долар (+8 копійок).

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Євро банки купують за 40,20 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,10 гривня за євро (-10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,57 гривні (+7 копійок), а продають – за 40,85 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(+7 копійок), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (-27 копійки) та продаж – 41,97 гривні (+67 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,85 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продаж – (-2 копійки). Євро продають по 40,68 гривні (-17 копійок), а купують за 41 гривня (-25 копійок).

Яким буде курс у вересні

Економічний експерт Борис Кушнірук 24 каналу розповів, що зараз НБУ зафіксував курс на рівні 36,57 й тримає його на цьому рівні. Однак, у разі значного розриву між офіційним та готівковим курсом, регулятор може змінити лінію поведінки. Все залежатиме від ситуації з платіжним балансом.

Борис Кушнірук Економічний експерт Гляньмо на те, як центральний банк діяв в більш стабільних умовах: банки мали можливість купити безготівкову валюту і продати її на готівковому ринку. Єдина умова: для цього було потрібно ввести готівку. Зараз літаком валюту не завести як раніше. Але у той же час, є механізм, коли домовляються про доставлення її у Польщу, а далі ввезення готівки в Україну, і таким чином продавати її.

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