Долар різко подорожчав: який курс в обмінниках, банках, на чорному ринку

Готівковий курс різко зріс за добу, а на чорному ринку навіть перетнув психологічну позначку у 40 гривень за долар. Який курс в обмінниках, банках, на чорному ринку, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,40 гривень (+20 копійок проти 31 жовтня). Тоді як продають її за 40,15 гривні (+25 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,31 гривні (+20 копійок), а продають – за 40,20 гривні (+25 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають – за (+25 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,50 гривні (+15 копійок) та продаж – 39,61 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,13 гривні (+48 копійок), а продаж – 40,42 гривні (+63 копійки).

(+48 копійок), а продаж – (+63 копійки). Євро купують по 39,18 гривні (+35 копійок), а купують за 39,49 гривні (+39 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.

Економіст Олег Гетман вважає, що курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цьогоскасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.