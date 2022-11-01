Долар різко подорожчав: який курс в обмінниках, банках, на чорному ринку
Готівковий курс різко зріс за добу, а на чорному ринку навіть перетнув психологічну позначку у 40 гривень за долар. Який курс в обмінниках, банках, на чорному ринку, дивіться далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 1 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,40 гривень (+20 копійок проти 31 жовтня). Тоді як продають її за 40,15 гривні (+25 копійок).
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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,31 гривні (+20 копійок), а продають – за 40,20 гривні (+25 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 38,50 гривні (+15 копійок) та продаж – 39,61 гривні (+16 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,13 гривні (+48 копійок), а продаж – 40,42 гривні (+63 копійки).
- Євро купують по 39,18 гривні (+35 копійок), а купують за 39,49 гривні (+39 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.
Економіст Олег Гетман вважає, що курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо.
Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно.