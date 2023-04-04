Долар по 37 гривень: курс різко знизився в обмінниках

Сьогодні долар в обмінниках купують по 37,02 гривень. За добу на готівковому ринку американська валюта подешевшала в середньому на майже 30 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,30 гривні (-20 копійок проти 3 квітня), а купити за 37,90 гривні (-20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,20 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 40,92 гривні (-28 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,02 гривні (-38 копійок), а продають – за 37,49 гривні (-23 копійки), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають – за (-23 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,17 гривні (-18 копійок), а продаж – 40,59 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,23 гривні (-28 копійок), а продаж – 37,45 гривні (-25 копійок).

(-28 копійок), а продаж – (-25 копійок). Євро купують по 40,31 гривні (-1425 копійок), а продають за 40,60 гривні (-12 копійок).

Яким буде курс в перший тиждень квітня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що вірогідно цього тижня тимчасово посилиться попит на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, яке спровокує тимчасове зростання вартості долара.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко вважає, що в перед Великодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.