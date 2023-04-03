У першій половині тижня курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро, а ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривні за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.