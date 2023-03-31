Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 31 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (-5 копійок проти 30 березня), а купити за 38,05 гривні (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (+2 копійки), а продають – за 37,92 гривні (-31 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,95 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,95 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 40,70 гривні (-10 копійок), а продають за 41,05 гривня (+5 копійок).
У першій половині тижня курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро, а ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривні за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.