Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 31 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (-5 копеек против 30 марта), а купить за 38,05 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (+2 копейки), а продают – за 37,92 гривны (-31 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,95 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,95 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 40,70 гривны (-10 копеек), а продают за 41,05 гривны (+5 копеек).
В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.