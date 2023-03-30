Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 30 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,55 гривны (-20 копеек против 29 марта), а купить за 38,15 гривны (-17 копеек).
Актуально В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет
- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (+2 копейки), а продают – за 37,92 гривны (-31 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,95 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,88 гривны (-13 копеек).
- Евро покупают по 40,65 гривны (-5 копеек), а продают за 40,86 гривны (-14 копеек).
Какой курс прогнозируют банкиры на этой неделе
В последние дни марта и начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.
Также банкир, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.
Банкирша Анна Золотько рассказала, что эта неделя считается переходной. Таким "мартовско-апрельским" периодом могут воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.
Я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, на мой взгляд, будет колебаться в диапазоне 38 – 38,8 гривны за доллар.