В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.