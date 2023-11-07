Долар стає дешевшим: що відбувається з валютою

Після трьох місяців зростання, курс американської валюти плавно знизився у жовтні. Незважаючи на періодичні стрибки, така тенденція зберігається з початку цього року.

Курс долара у жовтні

В Україні існує декілька курсів: готівковий ринок, де курс періодично коливається близько 38 гривень, та міжготівковий ринок (міжбанк), де курс становить близько 36,28 гривні.

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У середньому, в жовтні 2023 року курс продажу готівкового долара в Україні скоротився на 0,1% і становив 38,05 гривні. На міжбанківському ринку курс впав і надалі, з 36,93 гривні за долар на початку жовтня до 36,04 гривні станом на 7 листопада.

Як змінювався курс долара протягом року

З початку року курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався. Проте в липні, серпні і вересні спостерігалися різкі зростання вартості долара. Найвищий курс був зафіксований у вересні і становив 38,60 гривень.

У порівнянні з груднем 2022 року курс валюти впав на 5,3%

Яка зараз ситуація на готівковому ринку

З 3 жовтня Національний банк України перейшов від фіксованого обмінного курсу до режиму гнучкості, який контролюється. Навіть якщо це безпосередньо не впливає на готівковий ринок, все ж існує зв'язок з ситуацією на міжбанку, оскільки частина валюти може переміщуватися між цими двома сегментами.

Між готівковим ринком та міжбанком є все ж таки є перетоки. І тому коли курс на міжбанку падає, у певний момент на готівковому ринку американський долар також починає дешевшати. І це зараз саме така ситуація, коли ми спостерігаємо суттєве зниження ціни долара на готівці,

– пояснює експерт Андрій Шевчишин.

Зараз на валютному ринку спостерігається поступове зниження вартості готівкового долара й на міжбанку. Станом на ранок 7 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні, а продаж – 37,82 гривні.