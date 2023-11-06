Яким буде долар в середині листопада

Очікуваний сплеск попиту на іноземну валюту з боку населення у більшості припав на безготівковий ринок. Зокрема, у перших числах листопада було зафіксоване майже трикратне зростання цього показника. Українці продовжують надавати перевагу безготівковому валютному ринку.

Читайте також Надбавки у листопаді: хто з українців отримає доплату

Банкірка Анна Золотько у розмові з 24 Каналом вказала, що з одного боку, це відволікало попит з готівкового ринку, з іншого, певна частина купленої безготівкової валюти через різницю у курсах зрештою потрапила на готівковий ринок у вигляді пропозиції. А це, своєю чергою, спровокувало подальше зниження вартості долара у готівковому сегменті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку За тиждень гривня у готівковому сегменті зміцнилася на 10 – 15 копійок, тобто валюта кошувала 37,7 – 37,75 гривні за долар.

У безготівковому сегменті попри ситуативне зростання попиту з боку населення, загалом обсяг пропозиції іноземної валюти збільшився. Відтак об'єм інтервенцій НБУ у порівнянні із минулим тижнем скоротився на 113 мільйонів доларів, тобто склав 563 мільйони доларів. А котирування на ВРУ протягом тижня демонстрували тенденцію до поступового зміцнення національної валюти.

На мій погляд, протягом тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в межах 37,5 – 37,9 гривні за долар.

– вважає Золотько.

Золотько вважає, що на цьому тижні відбудеться поступове уповільнення тенденцій до подальшого зміцнення гривні. У безготівковому сегменті, вірогідно, протягом найближчих 5 днів спостерігатиметься корекція курсу. На готівковому ринку все ще ймовірне невеличке зміцнення гривні. Це явище стимулюватиметься конкуренцією з безготівковим сегментом та поступовим послабленням девальваційних очікувань.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.