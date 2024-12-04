НБУ підвищив курси валют: до якого рівня зросли долар та євро

Долар сьогодні подорожчав на 5 копійок, а у той час, як євро сягнуло вгору аж на 10 копійок. Завтра очікується спад вартості обох валют, однак він буде несуттєвий.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,69 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 5 копійок проти 3 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,82 гривні. Тобто ціна виросла на 10 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 5 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,66 гривні,

євро – 43,70 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 4 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,99 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,88 гривні, продаж – по 41,85 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,60 гривні, продаж – 41,99 гривні.

На якому рівні буде курс долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько для 24 Каналу розповіла, що цього тижня очікувався підвищений попит на валюту внаслідок перехідної дати, а також масових виплат зарплати українцям. Водночас діапазон курсу долара триматиметься не вище 42 гривень.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар.

За словами Золотько, подорожчання долара не варто очікувати, адже попри все НБУ продовжує підтримувати нацвалюту.