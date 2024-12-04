Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,69 гривны. То есть цена валюты выросла на 5 копеек против 3 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,82 гривны. То есть цена выросла на 10 копеек.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 5 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,66 гривны,
- евро – 43,70 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 4 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,99 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,88 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- В обменниках: покупка – 41,60 гривны, продажа – 41,99 гривны.
На каком уровне будет курс доллара на этой неделе
Банкир Анна Золотько для 24 Канала рассказала, что на этой неделе ожидался повышенный спрос на валюту вследствие переходной даты, а также массовых выплат зарплаты украинцам. В то же время диапазон курса доллара будет держаться не выше 42 гривен.
По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар.
По словам Золотько, подорожания доллара не стоит ожидать, ведь несмотря на все НБУ продолжает поддерживать нацвалюту.