Долар, євро чи юані: у чому українцям варто тримати гроші

Долар є найпопулярнішою резервною валютою у світі. З переваг, які має валюта, то це вільне конвертування та економічна й політична стабільність США. Однак кошти можна тримати не тільки у доларовій валюті.

Якій валюті найкраще тримати кошти

У коментарі 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, розповів, що важливо перед тим, як обирати валюту для зберігання, визначити країну, де ви плануєте витратити ці кошти. Це насамперед для того, щоб уникнути зайвих валютних ризиків.

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До прикладу, ви відвідуєте часто або плануєте придбати щось у єврозоні. Відповідно розумніше обрати для цього євро.

Цікаво, що експерт наголосив на тому, що зараз альтернативи долара як глобальній резервній валюті немає. Навіть Китай змушений зберігати долари США. І це попри те, що юань посилює свої позиції на глобальному ринку.

Що краще: долар чи юань

Економічна та політична стабільності США незрівнянна порівняно з Китаєм. Тому перед тим, як обирати в якій валюті краще зберігати гроші, чи то долар, чи юань, визначте свою головну ціль.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами На мою думку, не варто тримати кошти в юанях, якщо нема фінансових цілей в цій валюті. Втім ви можете приглянутися й до таких валют, як швейцарський франк, британський фунт або ж японська єна.

З цього можна зробити висновок, що загалом, інколи навіть краще тримати різні частини своїх збережень у різних валютах.

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Адже вище вказані швейцарський франк, британський фунт або ж японська єна – це, наприклад, валюти країн з розвиненою відкритою й потужною економікою, захистом прав власності та демократичними цінностями, тому хвилюватися щодо нестабільності не варто.