Какой валюте лучше держать средства

В комментарии 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, рассказал, что важно перед тем как выбирать валюту для хранения, определить страну, где вы планируете потратить эти средства. Это, прежде всего, для того, чтобы избежать лишних валютных рисков.

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К примеру, вы посещаете часто или планируете приобрести что-нибудь в еврозоне. Соответственно, разумнее выбрать для этого евро.

Интересно, что эксперт отметил то, что сейчас альтернативы доллару как глобальной резервной валюте нет. Даже Китай вынужден хранить доллары США. И это несмотря на то, что юань усиливает свои позиции на глобальном рынке

Что лучше: доллар или юань

Экономическая и политическая стабильность США несравнима по сравнению с Китаем. Поэтому перед тем, как выбирать в какой валюте лучше хранить деньги, будь то доллар или юань, определите свою главную цель.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами На мой взгляд, не стоит держать средства в юанях, если нет финансовых целей в этой валюте. Впрочем вы можете присмотреться и к таким валютам, как швейцарский франк, британский фунт или японская иена.

Из этого можно сделать вывод, что в целом, иногда даже лучше держать разные части своих сбережений в разных валютах.

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Ведь вышеуказанные швейцарский франк, британский фунт или японская иена – это, например, валюты стран с развитой открытой и мощной экономикой, защитой прав собственности и демократическими ценностями, поэтому волноваться по поводу нестабильности не стоит.