Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 25 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,80 гривны (+10 копеек против 24 апреля), а купить за 38,25 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 41,20 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 41,80 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,67 гривны (-8 копеек), а продают – за 38,05 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,47 гривны (+12 копеек), а продажа – 41,80 г ровные (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (-11 копеек), а продажа – 38,05 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают по 41,55 гривны (без изменений), а продают за 41,70 гривны (без изменений).
Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 – 0,3 (гривен к доллару) и 0,4 – 0,5 (гривен к евро). При этом, как и за последние два месяца, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 – 0,25 гривны.